YURTHABER
  4. Ispartalı Badmintoncular çeyrek finalde

Ispartalı Badmintoncular çeyrek finalde

ISPARTA HABERLERİ  | 07.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Isparta Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Erkek takımı, Hatay’da düzenlenen Grup müsabakalarını birinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.Çeyrek finale yükselen Isparta ANALİG Badminton erkek takımı, 14-16 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Kemer’de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton çeyrek final müsabakalarında Türkiye yarı finallerine yükselmek için mücadele edecek.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü Özlem Toğar ve sporcuları, Türkiye finallerinde de oldukça iddialı olduklarını ifade ettiler.

Ispartalı Badmintoncular çeyrek finalde

Isparta Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Erkek takımı, Hatay’da düzenlenen Grup müsabakalarını birinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finale yükselen Isparta ANALİG Badminton erkek takımı, 14-16 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Kemer’de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton çeyrek final müsabakalarında Türkiye yarı finallerine yükselmek için mücadele edecek.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü Özlem Toğar ve sporcuları, Türkiye finallerinde de oldukça iddialı olduklarını ifade ettiler.

Ispartalı Badmintoncular çeyrek finalde

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
IYAŞ Gençlik, Isparta U-16 Ligi’nde şampiyon olduIYAŞ Gençlik, Isparta U-16 Ligi’nde şampiyon oldu
Isparta Belediyesi’nden 32 iş makinesi ve 500 personelle karla mücadeleIsparta Belediyesi’nden 32 iş makinesi ve 500 personelle karla mücadele
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

Isparta Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:40
Sabah
08:07
Öğle
13:09
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:22

Isparta Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Nane Limon Eczanesi
Merkez
Varol Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Cansoy Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Isparta 32 Spor’un Antalya kampı başladı

Isparta 32 Spor’un Antalya kampı başladı

KGK’dan İHA Muhabiri’ne saldırıya kınama

KGK’dan İHA Muhabiri’ne saldırıya kınama

Çin'in Doğu Türkistan politikaları Isparta'da protesto edildi

Çin'in Doğu Türkistan politikaları Isparta'da protesto edildi

Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası Şampiyon Yukarı Gökdere Ortaokulu

Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası Şampiyon Yukarı Gökdere Ortaokulu

18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.