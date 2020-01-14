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  4. Ispartalı haltercilerden Türkiye şampiyonluğu

Ispartalı haltercilerden Türkiye şampiyonluğu

ISPARTA HABERLERİ  | 14.01.2020 14:04 | Son Güncelleme

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın Didim’de gerçekleştirildi.Ülke genelindeki 40 ilden 361 sporcunun mücadele ettiği 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası’nda Isparta’yı temsil eden sporculardan Medine Saime Balaman, 59 kiloda Türkiye şampiyonu, Ali Gür ise 60 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Ispartalı haltercilerden Türkiye şampiyonluğu

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın Didim’de gerçekleştirildi.
Ülke genelindeki 40 ilden 361 sporcunun mücadele ettiği 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası’nda Isparta’yı temsil eden sporculardan Medine Saime Balaman, 59 kiloda Türkiye şampiyonu, Ali Gür ise 60 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Medine Saime Balaman, Ali Gür ile sporcuları yetiştiren antrenörler Gamze Şen ve Ali Avcı’yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Ispartalı haltercilerden Türkiye şampiyonluğu

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Merkez
Sofulu Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Merkez
Candemir Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczanesi
Gelendost
Erturan Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
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