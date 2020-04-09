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Isparta’ya girişlerde ev izolasyon taahhüt formu imzalattırılıyor

ISPARTA HABERLERİ  | 09.04.2020 17:02 | Son Güncelleme

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun Korona virüs tedbirleri çerçevesinde aldığı yeni kararlar uygulanmaya başlandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun Korona virüs tedbirleri çerçevesinde aldığı yeni kararlar uygulanmaya başlandı. Buna göre şehir girişlerinde vatandaşlara 14 gün boyunca ev izolasyonunda kalacaklarına dair taahhüt formu imzalatılıyor, ayrıca halk otobüslerine maskesiz kimse alınmıyor.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüse karşı yeni tedbir kararları aldı. Yeni kararlara göre farklı illerden Isparta’ya gelen kişilere ev izolasyonunda kalacaklarına dair taahhüt formu imzalattırılacak ve halk otobüslerine maskesiz binmeye izin verilmeyecek. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı yeni kararlar uygulanmaya başlandı. Isparta’nın, Burdur, Antalya, Konya ve İstanbul-İzmir yolu girişlerinde Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara evlerinde izolasyonda kalacaklarına dair bir form imzalatılıyor. Formu imzalayan vatandaşlara, evlerinden çıkmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuluyor. Ayrıca şehir girişlerinde her araçta ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca polis, araçlardaki her vatandaşı maske takmaları gerektiği konusunda uyarıyor.
Öte yandan İl Hıfzıssıhha Kurulu, kararı gereği Isparta’da özel halk otobüslerine binişlerde maske zorunluluğu getirildi. Buna göre halk otobüslerine maskesiz binişlere izin verilmiyor.

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