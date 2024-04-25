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İspir’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga

İHA İHA
25.04.2024 13:38
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Erzurum’un İspir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavga polisin müdahalesi ile son buldu.

İspir’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine cenaze için Bayburt ve Yusufeli’den geldikleri öğrenilen iki grup arasında aralarında önceden devam eden husumet nedeniyle tartışma yaşandı. İlçe meydanında karşılaşan grup bıçak ve sopalarla kavgaya tutuştu. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında kavga eden grup polis ve jandarmanın müdahalesi ile kontrol altına alınabildi. Polis merkezine götürülen taraflar kavgalarına burada da devam etti. Pazaryolu’ndan gelen jandarma ve polis takviyesi ile ilçede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

İspir’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga

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