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İsraf olmasın: Bayat ekmekten ekmek pudingi yapımı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 07.12.2020 13:59 | Son Güncelleme:
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İsraf olmasın: Bayat ekmekten ekmek pudingi yapımı

Bayat ekmekleri israf etmiyoruz, ekmekleri değerlendirip bayat ekmek pudingi hazırlıyoruz. Üstelik bayat ekmek pudingini hazırlamak son derece kolay.

Bayatlayan ekmeklerden tatlı yapmayı hiç düşündünüz mü? Yurt dışında oldukça popüler olan bu tarif ile hem yeni bir lezzet denemiş olacaksınız hem de ekmekleri çöpe atmaktan kurtaracaksınız.

BAYAT EKMEK PUDİNGİ İÇİN MALZEMELER

Bir adet bayat ekmek
5 adet yumurta
Bir litre süt
Bir su bardağı şeker
Vanilya
Portakal kabuğu rendesi
Çikolata parçaları
Bir fiske tuz

BAYAT EKMEK PUDİNGİ NASIL YAPILIR?

Ekmeği dilimleyin ve ardından küçük parçalara ayırın.
Ekmek parçalarının eşit olmasına dikkat edin.
Yumurtaları geniş bir kaseye kırın. Tel yardımıyla çırpın.
Çırpılan yumurtaların içine bir su bardağı şekeri ilave edin. Çırpma işlemine devam edin.
Kasenin içine sütü ekleyin. Vanilya ve portakal kabuğunu da kaba koyun ve tüm malzemeleri iyi bir şekilde çırpın.
Son olarak bir fiske tuzu da malzemelere ekleyin.
Ekmek parçalarının üzerine hazırladığınız sosu dökün. Tüm ekmek parçalarına sosu yedirin.
Çikolata parçalarını ekmeklerin üzerinde gezdirin. Bu sırada fırını 180 dereceye getirin ve ısınmaya bırakın.
Ekmekleri, sosu çekmesi için yarım saat kadar dinlendirin.
Tatlıyı pişireceğiniz tepsiyi tereyağı ile yağlayın. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker gezdirin. Tatlıyı pişirme tepsisine aktarın.
Artık tatlıyı fırına verme zamanı... Yaklaşık 35 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın. Ilık bir şekilde servis yapabilirsiniz.

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