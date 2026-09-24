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İsrail, Avusturya-İsrail maçı öncesi Linz kentinde protesto edildi

Futbolda UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki Avusturya-İsrail müsabakası öncesinde maçın oynanacağı Linz kentinde toplanan göstericiler, İsrail'i protesto etti.

İsrail, Avusturya-İsrail maçı öncesi Linz kentinde protesto edildi
Cevdet Berker İşleyen

Linz'deki Merkez Tren Garı'nda toplanan göstericiler, "Filistin'deki tüm insanlar için barış, haysiyet ve adalet!" ve "Futbol, savaş suçlarını örtbas etmek için kötüye kullanılmamalıdır!" sloganları attı.

Göstericiler, Avrupa Birliği-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını, İsrail ile silah ticareti yapılmamasını ve insansız hava aracı (İHA) motorları, ateşli silahlar ile diğer askeri teçhizat tedarikine son verilmesini talep etti.

Ayrıca göstericiler, Avusturya Silahlı Kuvvetlerinin de İsrail ile olan işbirliği anlaşmasının derhal feshedilmesi çağrısında bulundu. Göstericiler, Avusturya hükümetini, "ticari ve askeri işbirlikleri nedeniyle İsrail'in Gazze’deki soykırımına ortak olmakla" suçladı.

Öte yandan, Avusturya polisi yüksek riskli olarak değerlendirilen maç öncesinde Linz'de geniş güvenlik önlemleri aldı. Karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı stadın çevresinde İsrail karşıtı bir gösterinin daha yapılacağı bildirildi.

Avusturya ile İsrail, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında bu akşam Linz kentindeki "Raiffeisen Arena" stadyumunda karşı karşıya gelecek.

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