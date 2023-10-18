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İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı İzmir ve çevre illerde protesto edildi

18.10.2023 07:41 | Son Güncelleme:
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İzmir, Denizli, Aydın, Uşak ve Manisa'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını protesto etti.

İzmir'de Konak Meydanı'nda ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalık, "Katil İsrail", "Aksa Tufanı İsrail'i yenecek", "Ordular Aksa'ya" sloganları attı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, meydanda yaptığı açıklamada, Kudüs, Ramallah, Batı Şeria, Mescidi Aksa ve Gazze'nin müminlere emanet olduğunu belirterek, "Abdülhamit Han emanetine sahip çıkma zamanımız gelmedi mi?" dedi.

Hastanelerde son 1 saatte bin kişinin şehit olduğunu ifade eden Saygılı, "Biz buna dur demeliyiz. Allah kıyamet gününde bizleri hesaba çekmeyeceği şekilde dimdik durmayı bizlere nasip etsin. Rabb'im bu yolda şehadet nasip etsin." diye konuştu.

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran da İsrail'in toprağa gömülmesinin zamanının gelip geçtiğini söyledi.

Vatandaşlar daha sonra sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü, okunan duanın ardından dağıldı.

DENİZLİ

Denizli'de vatandaşlar ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'nda toplandı.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail" sloganı attı.

Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okuyup tekbir getiren vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından dağıldı.

AYDIN

Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar attı.

Vatandaşlar, basın açıklaması, okunan dualar ve sonrasında yapılan yürüyüşün ardından dağıldı.

UŞAK

Uşak Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde vatandaşlar 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla meydana gelen vatandaşlar, slogan atarak ellerinde "İnsanlık Ölüyor Dünya Seyrediyor", "Soykırıma Hayır", "Ümmetin Suskunluğunu Sana Şikayet Ediyorum Ya Rab","Filistin Halkı Yalnız Değildir" yazılı dövizler taşıdı.

Platform çatısı altındaki sivil toplum kuruluşları temsilcileri yaptıkları konuşmalarda İsrail'in Gazze'de hastaneye yaptığı saldırıyı kınayarak, insanlığı sağduyulu olmaya davet etti.

Daha sonra saldırılarda ölen kişiler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

MANİSA

Manisa'da İsrail'in hastane saldırısını protesto etmek için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, araçlarıyla konvoy oluşturarak ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine sloganlar attı.

Protestoya, şehirdeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Başkan Yardımcısı Bilal Demir de katıldı.

Alandaki vatandaşlar, Gazze'de hayatını kaybeden Müslümanlar için edilen duanın ardından dağıldı.

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