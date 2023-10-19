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İsrail'in Gazze'ye saldırıları ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

19.10.2023 07:21 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği bombalı saldırı, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, akşam saatlerinde Sarıyer'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanarak, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

ABD ve İsrail aleyhine çeşitli sloganlar atan gruptakiler, saldırılarda ölenler için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Sela okuyan ve dualar eden katılımcılar zaman zaman tekbir getirdi.

"KALBİMİZ, BEDENİMİZ, RUHUMUZ ONLARLA BİRLİKTE"

Basın açıklaması yapan AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, ABD'nin işgalci İsrail'in rejiminin hamisi ve suç ortağı olduğunu söyledi.

Gazze'de hastaneye düzenlenen saldırıda birçok savunmasız masum insanın öldüğünü ifade eden Yaroğlu, "Onlarla aynı safta olduğumuzu, aynı vücudun birer azaları olduğumuzu buradan ilan ediyoruz. Kalbimiz, bedenimiz, ruhumuz onlarla birlikte." dedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ise sivil inisiyatif olarak sadece protesto gösterisi yapabildiklerini söyledi.

Yazıcı, "Bizden taşkınlık çıkmaz. Bizden kamu malına zarar olmaz. Biz ancak ve ancak haklı duruşumuzu, haklı davamızı haykırarak Filistin'in yanında olduğumuzu söyleyebiliriz. Onun ötesinde fiili olarak iş yapacak olan devlet yöneticilerimizdir." diye konuştu.

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