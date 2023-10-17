İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi

Bazı işçi sendikalarının üyeleri, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti.

Aralarında Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası, İnşaat-İş, Dev Turizm-İş ve PTT Sen üyelerinin de bulunduğu gruptakiler, ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Erdoğan Odabaş, İsrail'in, Filistin topraklarını tüm dünyanın gözü önünde her geçen gün işgal ettiğini söyledi.

Yıllardır Filistin halkının tarım arazilerine, evlerine, iş yerlerine kanunsuzca el konulduğunu belirten Odabaş, "(İsrail) Buna karşı direniş gösteren Filistinlileri terörist ilan ediyor. Her defasında işgal eden, katleden taraf olmasına rağmen savaşı kışkırtan emperyalist ve kapitalist devletlerce mağdur pozisyonunda gösterilerek destek mesajları alıyor." dedi.

"FİLİSTİN HALKI YALNIZ DEĞİLDİR"

Odabaş, korunup kollanan İsrail devletinin bugün de Gazze’de savaş kurallarını hiçe saydığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hastane, okul, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin direkt hedef alıp uçaklarla havadan bombalayarak, topraklarını bu işgale terk etmeyen Filistinlileri katlediyor. Filistin halkının egemenlik hakkını her seferinde ihlal ediyor. Bu katliama ve soykırıma da 7 Ekim günü direniş güçlerince gerçekleştirilen operasyon bahane gösteriliyor. Filistin halkı yalnız değildir, dünyanın tüm ezilenleri, emekçileri onlarla beraberdir. Her ne olursa olsun biz işgale işgal, katliama katliam demekten vazgeçmeyeceğiz. İşgalci İsrail, bugün Gazze’de tüm dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleştirmektedir. Biz bu soykırımın karşısında direnen Filistin halkının yanındayız."

