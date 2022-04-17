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İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Antalya'da protesto edildi

17.04.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Antalya'da protesto edildi

Antalya'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskın protesto edildi.

Muratpaşa Camisi'nde bir araya gelen Antalya İHH İnsani Yardım Vakfı Platformu üyeleri ile vatandaşlar, kılınan teravih namazının ardından caminin bahçesinde toplandı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı ile pankartlar taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Antalya İHH Başkanı Mehmet Yıldırım, grup adına yaptığı açıklamada, Kudüs'ün mübarek ramazan ayında yine İsrail'in saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

İsrail'in saldırılarının artık kronik hale geldiğini belirten Yıldırım, "Her ramazan ayında Mescid-i Aksa hedefe konularak bir meydan okuma yapılmakta ve Mescid-i Aksa bir Yahudi mabedine çevrilmek istenmektedir." dedi.

Mescid-i Aksa'ya toplu baskınlar yapıldığını, ibadet eden Müslümanlara saldırılar gerçekleştirildiğini vurgulayan Yıldırım, İsrail'in saldırılarına rağmen hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını kaydetti.

Yıldırım, "Kudüs özgür olana dek mücadelemize devam edeceğiz. Biliyoruz ki işgalci siyonistler Filistin'den çıkarılmadan coğrafyamız rahat yüzü görmeyecek." diye konuştu.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından Kudüs'ün özgürlüğü için dua etti.

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