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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları İzmir'de protesto edildi

10.05.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları İzmir'de protesto edildi

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İZMİR (AA) - İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İZTOK) üyesi dernek ve vakıflar, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırmasını kınadı.

Konak Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına katılan aralarında kadınların da bulunduğu gruptakiler, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklamayı okuyan İZTOK Dönem Başkanı Ali Mamak, İsrail'in mübarek ramazanda yaptığı bu acımasız saldırıları kınadıklarını ifade etti.

Saldırıyı gerçekleştiren işgalci terörist yapının, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlığını bir kere daha açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Mamak, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuk, kamuoyu, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, barış örgütleri, siyasal kurumlar İsrail'in bu şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Bu kurumlar İsrail'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek, Filistin'de barıştan ve uzlaşıdan söz etmek mümkün olmayacaktır. Geçmişin acılarını Müslümanlar üzerinden ödetmeye çalışan İsrail, Filistin toplumunun varlığını hiçe saymakta ve kurulduğu günden itibaren sistematik biçimde işgal ve soykırım suçları işlemektedir.

Geçmişin acıları ile yüzleştirilmesi gereken Müslümanlar ve Filistin değil, Avrupa'nın bizzat kendisidir. Bugün din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin özgürce yaşadığı ve haklarını yeri getirebildiği bir Kudüs'ten bahsetmek istiyorsak, geçmişin tecrübeleri ve bugün yaşananları göz önünde bulundurmak tüm dünyanın görevidir. Kim hangi kararı alırsa Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs Filistin'in başkenti, Müslümanların mukaddes şehridir."

Mamak, tüm dünyada adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu işgal adımlarını durdurmaya davet etti.

Yapılan duanın ardından alandakiler, bir süre slogan atıp tekbir getirdikten sonra dağıldı.

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