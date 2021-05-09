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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Kocaeli'de protesto edildi

09.05.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Kocaeli'de protesto edildi

KOCAELİ (AA) - İsrail'in Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması Kocaeli'de protesto edildi.

Filistin bayrağı taşıyan bir grup, İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği önünde bir araya geldi. Burada Dernek Başkanı İsmail Yeşildal, açıklama metnini okudu.

İsrail’in son günlerde yaptığı saldırılar ve hukuk tanımazlığın, Müslümanların yeryüzündeki en kutsal mekanlarından Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmadığını, pek çok olayda daha kendini gösterdiğini belirten Yeşildal, uzun zamandır var olan hak ihlalleri ve saldırıların, özellikle ramazanda Mescid-i Aksa merkezli olmakla beraber İsrail tarafından daha da artırılmasının Filistinliler ve Müslüman alemi için bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

Yeşildal, uluslararası hukuk, kamuoyu, sivil toplum, insan hakları ve barış örgütleri ile siyasal kurumların, İsrail’in şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmesi gerektiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Bu kurumlar İsrail’in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek, Filistin’de barıştan ve uzlaşıdan söz etmek mümkün olmayacaktır. Geçmişin acılarını endüstriyel şekilde Müslümanlar üzerinden ödetmeye çalışan İsrail, Filistin toplumunun varlığını hiçe saymakta ve kurulduğu günden itibaren sistematik biçimde işgal ve soykırım suçları işlemektedir. 'Hakikatin olmadığı yerde adaletten söz etmek mümkün olmaz' prensibince; İsrail’in kuruluşu, yayılmacılığı ve Filistin konusunda sergilediği siyasetin tamamıyla uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ediyor, uluslararası güvenlik ve hukuk kurumlarını gereğini yapmaya davet ediyoruz. Müslümanlar olarak, İsrail’in politikalarını hiçbir zaman benimsemeyeceğimizi ifade ediyor, özgür bir Filistin ve Mescid-i Aksa için gerekirse canlarımızı ortaya koyacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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