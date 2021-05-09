İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Kocaeli'de protesto edildi

KOCAELİ (AA) - İsrail'in Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması Kocaeli'de protesto edildi.

Filistin bayrağı taşıyan bir grup, İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği önünde bir araya geldi. Burada Dernek Başkanı İsmail Yeşildal, açıklama metnini okudu.

İsrail’in son günlerde yaptığı saldırılar ve hukuk tanımazlığın, Müslümanların yeryüzündeki en kutsal mekanlarından Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmadığını, pek çok olayda daha kendini gösterdiğini belirten Yeşildal, uzun zamandır var olan hak ihlalleri ve saldırıların, özellikle ramazanda Mescid-i Aksa merkezli olmakla beraber İsrail tarafından daha da artırılmasının Filistinliler ve Müslüman alemi için bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

Yeşildal, uluslararası hukuk, kamuoyu, sivil toplum, insan hakları ve barış örgütleri ile siyasal kurumların, İsrail’in şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmesi gerektiğini savunarak, şunları kaydetti: