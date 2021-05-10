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İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Gümüşhane'de protesto edildi

10.05.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Gümüşhane'de protesto edildi

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya bırakılması Gümüşhane'de protesto edildi.

Gümüşhane Sivil Dayanışma Platformu'nu oluşturan İHH İnsani Yardım Vakfı ( İHH), Memur-Sen, İlim Yayma Cemiyeti, Cihannüma ve Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu, Gümüşhane Devlet Hastanesi önünde toplandı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan protestocular, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" şeklinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan İHH Gümüşhane Şube Başkanı Adem Varan, tüm Türkiye'de aynı anda İsrail'in yaptığı zulmü kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in barbar saldırılarını artırdığını ve bu zulmü dünyaya gösteren basın mensuplarını da hedef aldığını belirten Varan, İslam dünyasının bu saldırılara karşı sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Varan, Filistin'in başkentinin Kudüs olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Filistin, manevi zemini Mescid-i Aksa olan bağımsız ve özgür bir devlettir. Siyonizmin bilindik illüzyonlarına aldırış etmeden, kapitalizm ve emperyalizmin sığınağı söylemlerin tazyikine kapılmadan bu kutlu mücadele devam edeceğiz. 'Asra yemin olsun ki insan mutlaka ziyandadır ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.' İlahi hükmünce hareket edip adalet sağlanıncaya, Mescid-i Aksa ve Kudüs özgürleşinceye ve dahi Filistin bağımsızlığına kavuşuncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz."

Basın açıklamasının ardından katılımcılar tepkilerini göstermek amacıyla yaklaşık 100 araçla klakson çalarak şehir turu attı.

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