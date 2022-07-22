YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İsraillilere yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı tutuklandı

İsraillilere yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı tutuklandı

22.07.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail vatandaşlarına yönelik eylemde bulunulacağı ihbar ve tespitleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 2 ayrı operasyonda yakalanan 8 şüpheliden biri yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı - Operasyonda, Taksim'deki bir otelin çevresinde keşif yaptığı belirlenen şüpheli ile eylemi organize edeceği ve gerçekleştireceği tespit edilen zanlılar yakalandı

İSTANBUL (AA) - İsrail vatandaşlarına yönelik eylem hazırlığı yaptıkları ve "askeri veya siyasal casusluk" iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail vatandaşlarına yönelik eylemde bulunulacağı ihbar ve tespitleri üzerine soruşturma başlattı.

"Askeri veya siyasal casusluk" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonların ilkinde İran uyruklu 5 şüpheli, 17 Haziran'da gözaltına alındı.

Şüpheliler Majid N, Alireza S, Seyedmahmoud H, Hassan H. ile Maryam M, 29 Haziran'da sevk edildikleri İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli soruşturma savcısı tarafından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Maryam M'nin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi, diğer şüpheliler ise tutuklandı.

Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda, Taksim'deki bir otelin çevresinde keşif çalışması yürüttüğü belirlenen şüpheli ile eylemi gerçekleştirecek ve organize edecek zanlıların tespiti üzerine ikinci operasyon yapıldı.

Operasyonda, eylemi organize edeceği belirlenen Keyvan M, eylemi gerçekleştirmeyi planladığı tespit edilen Jamal G. ile keşifleri yapan İman S, 14 Temmuz'da gözaltına alındı.

Şüpheliler, hakimlikteki sorgularının ardından tutuklandı.

Operasyonlar sonucunda ele geçirilen 3 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 2 adet tabancıya takılı siyah renkli lazer, 3 susturucu ile çok sayıda 7.65 çapında fişeğe el konuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışında konuştu:Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışında konuştu:
Antalya'da ormanlık alanda ceset bulunduAntalya'da ormanlık alanda ceset bulundu
Afrikalı liderler, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnunAfrikalı liderler, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnun
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İran İsrail operasyon

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:44
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:37
Yatsı
22:19

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Lale Eczanesi
Atasehir
Çakır Eczanesi
Atasehir
Tuba Arabacıoğlu Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.