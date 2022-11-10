İşsiz kaldıktan sonra çektiği videoyla hayatı değişti, milyonlara ulaştı

Burdur’da köyde yaşayan üniversite mezunu Havvanur, işsiz kalmasının ardından çektiği doğal ve köy yaşamından bir günü anlatan video ile sosyal medyada fenomen oldu. "Keçiperver" olarak tanınan Havvanur’un videosu milyonlara ulaştı.

Sosyal medya platformları üzerinden 3 yıldır video çekip yayınlayan "Keçiperver" olarak tanınan Havvanur’un Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde tarladaki çalışma anlarından hazırladığı vlog Türkiye genelinde büyük ilgi topladı. Kesitlerini paylaştığı Çamlık köyünde büyüyen Havvanur, yurt dışında yüksek lisans yapmak için işinden istifa etmesinin ardından video çekmeye başladığını söyledi. Üç sene önce Twitter üzerinden paylaştığı bir videonun ardından arkadaşlarının desteğiyle video çekmeye başlayan Havvanur, Youtube üzerinden 3 yıldır uzun vloglar yayınlıyor.

“HERKES BENİ KEÇİPERVER OLARAK TANIYOR”

Çektiği vlogun viral olmasının ardından İHA muhabirine açıklamada bulunan Havvanur, "Herkes beni Keçiperver olarak tanıyor, gerçek ismim Havvanur. 1993 yılında Antalya’da doğdum ve küçük yaşta memleketim olan Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyüne taşınarak burada büyüdüm. Eğitimimi Ankara Gazi Üniversitesi’nde tamamladım" dedi.

“SEN KENDİNİ İZLETİRSİN’ DİYE ÖNERİLERDE BULUNDULAR”

İşsiz kalmasının ardından bu serüvenin başladığını belirten Havvanur, "İşsiz kalınca işsizlikle ilgili bir video çekmiştim. O videom Twitter’da viral olmuştu. Twitter takipçilerim bana ‘Sen kendini izletirsin’ diye öneride bulundu. Mutlaka bir YouTube kanalı açmamı söylediler ve böylece video çekip yayınlamaya başladım" dedi.

ANNE VE BABASI DA DESTEKLİYOR

Video editlemenin zorluğundan da bahseden Havvanur, "Youtube için hazırladığım videolar bazen bir haftayı bulabilen bir süreç istiyor, fakat Instagram ve diğer sosyal medya mecraları için hazırladığım kısa vloglar daha az zamanımı alıyor. Çekim esnasında annem ve babamla birlikte tarlada olduğumuz için onlar da destek veriyor, zaman zaman onlar da beni çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

Köy hayatına dair çektiği videoları çok beğeni alan Havvanur, "Şehir hayatının ve köy hayatının içerisindeyim. Bucak ilçesinden Çamlık köyünde bulunan tarlamıza her gün gidip geliyoruz. Ailemle beraber tarla ve bahçedeki işleri yaparken bir taraftan da takipçilerim için video çekiyorum. Beni YouTube’dan, Instagram’dan, TikTok’tan, Twitter’dan her yerden takip etsinler. Kullanıcı ismim Keçiperver" ifadelerini kullandı.

Fenomen olma hayali kuranlara da seslenen fenomen, özgün ve doğal olmanın önemli olduğunu vurguladı.

"VİDEOLARINI BAZEN BEN ÇEKİYORUM"

Viral olan videoda büyük ilgi toplayan Keçiperver’in annesi Fatma Kösem ise, "Kızıma çekimlerde destek oluyorum. Ben çekiyorum bazen videoları, o da bize yardımcı oluyor köy işlerinde. Bizimle birlikte tarlaya geliyor, sabahtan akşama kadar birlikte çalışıyoruz. O bize, biz de ona yardımcı oluyoruz. Karşılıklı birbirimize destek oluyoruz. Hemen hemen her gün ilçeden buraya geliyoruz" şeklinde konuştu.

