İştahınızı kabartan pamuk kıvamlı kek yapmanın ipucu: Bu küçük dokunuşu kimse bilmiyor

Mükemmel ip uçları sayesinde yaptığınız kekin hem formu hem de tadı değişecek. İşte lezzeti ve kıvamı yerinde kek yapmanın püf noktaları...

TÜM MALZEMELER ODA SICAKLIĞINDA OLMALI

Keke koyacağınız her malzemenin aynı sıcaklıkta olması çok önemli. Yumurta, süt, yağ... Kek malzemeleri yaklaşık 20 dakika önce dolaptan çıkarın ve oda sıcaklığında bekletin. Özellikle süt ve yumurtanın soğuk olmaması gerekiyor.

MALZEME DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAYIN

Tarifinizde katı yağ kullanmanız gerekiyorsa bunun yerine kesinlikle sıvı yağ koymamalısınız. Aksi halde tüm dengeleri bozup kıvamsız bir kek harcı hazırlamış olacaksınız.

KARIŞTIRMA İŞLEMİ SON DERECE ÖNEMLİ

Yağ ve şekeri çırpmak için birkaç dakikanızı ayırın. Krema haline gelene kadar bu iki malzemeyi karıştırın.

KASEYİ SIYIRIN

Kek hamurunu karıştırırken, un ve yağ parçaları kabın kenar kısımlarına yapışıp kalabilir. Kasenin alt ve yan kısımlarını sıyırarak karıştırmaya özen gösterin.

KABI MUTLAKA YAĞLAYIN VE UNLAYIN

Son dokunuşlar her zaman çok önemlidir. Mükemmel pişen keki sorunsuz bir şekilde kabından çıkarmak için önce kabı az miktarda yağlayın, ardından da unlayın. Bu işlem kekin kabarmasına da yardımcı olacaktır.



