İstanbul’a okumaya gelmişti… Hollanda devine transfer oldu! Gaoussou Diarra Feyenoord yolunda

Türkiye 1.Lig ekiplerinden İstanbul'un başarılı oyuncusu Gaoussou Diarra için transfer iddiası ortaya atıldı. Hollanda Ligi ekibi Feyenoord, Gaoussou Diarra için İstanbulspor'a 3.5 milyon Euro bonservis teklif ederken, iki taraf arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Hollanda ekibi Feyenoord’un Diarra ile kişisel olarak anlaşmaya vardığı ve oyuncunun Feyenoord’a katılmaya çok istekli olduğu belirtildi.

İSTANBULSPOR PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon ligi 4.sırada bitiren İstanbulspor ile 1.Lig Yükselme Play Off 1.Tur maçında Boluspor’a kaybedip Süper Lig’e çıkma fırsatını kaçıran Diarra, takımı ile 37 karşılaşmaya çıkıp 16 gol ve 2 asist kaydetti.