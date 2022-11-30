İstanbul Adliyesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

Görevlilerin uyarısının ardından C1 ve C3 blokların tahliye edilmesi sağlandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de katıldığı tatbikatta, bir katta mahsur kalan engelli vatandaş kurtarılarak, sedyeyle ambulansa götürüldü. Başka bir katta mahsur kalan kişi ise adliye binasının tavanına asılan iple o bölüme ulaşan itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Yangın tatbikatı sırasında adliyede görevli personel ile buradaki ana sınıfında eğitim gören çocuklar da binadan çıkarıldı.

Tatbikatta üst katlarda bulunan bir odada mahsur kalan kişi, adliye önüne getirilen itfaiye merdiveniyle indirilerek, kurtarıldı.

Cumhuriyet başsavcı vekillerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve adliye görevlilerinin katıldığı tatbikat, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

