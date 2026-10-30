İstanbul Başakşehir - Samsunspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

İstanbul Başakşehir ile Samsunspor, 1 Kasım 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Başakşehir Fatih Terim sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Bu maçta İstanbul Başakşehir, Samsunspor'u konuk ediyor. Takımların son durumları ve eksiklikleri dikkat çekiyor.
İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 11 puanla 12. sırada.
Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 15 gol yedi. Ligde 4 puanla 17. sırada.
Samsunspor, son 5 maçında mağlubiyet serisi yaşıyor.
İstanbul Başakşehir son 5 maçında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak istikrarsız bir performans sergiliyor. Öte yandan, Samsunspor'ın son 5 maçının tamamında mağlup olması, takımın bu karşılaşmada zorluk yaşayabileceğini gösteriyor.
İstanbul Başakşehir kadrosunda Jerome Opoku (Şüpheli) ve Christopher Operi (Sakat) yer almıyor.
Samsunspor kadrosunda Jaures Assoumou (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Afonso Sousa (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Fatih Kaya (Sakat - Kaburgasında Kırık), Celil Yüksel (Şüpheli) ve Emre Kılınç (Sakat - Omzundan Sakat) yer almıyor.
İstanbul Başakşehir'in Eldor Shomurodov, 7 golle takımın en önemli hücum gücü oluyor.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) İstanbul Başakşehir 4, Samsunspor 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda İstanbul Başakşehir 10, Samsunspor 2 gol attı.
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