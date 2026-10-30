İstanbul Başakşehir - Samsunspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig İstanbul Başakşehir Pazar 16:00 Samsunspor

İstanbul Başakşehir ile Samsunspor, 1 Kasım 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Başakşehir Fatih Terim sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Bu maçta İstanbul Başakşehir, Samsunspor'u konuk ediyor. Takımların son durumları ve eksiklikleri dikkat çekiyor.

Lig Durumu İstanbul Başakşehir 12. Trendyol Süper Lig O 9 G 3 B 2 M 4 P 11 12 Attığı Gol 14 Yediği Gol -2 Averaj Samsunspor 17. Trendyol Süper Lig O 9 G 1 B 1 M 7 P 4 8 Attığı Gol 21 Yediği Gol -13 Averaj Gol Durumu (Toplam) İstanbul Başakşehir 12 / 14 Samsunspor 8 / 21 İç Saha / Deplasman Performansı İB İstanbul Başakşehir İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 3 / 1 / 1 Gol 11 – 5 S Samsunspor Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 0 / 3 Gol 3 – 6

İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 11 puanla 12. sırada.

Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 15 gol yedi. Ligde 4 puanla 17. sırada.

Takımların güncel form bilgileri İstanbul Başakşehir M G B G M tüm kulvarlar Beşiktaş 2-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M

İstanbul Başakşehir 2-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G

Tümosan Konyaspor 0-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig B

İstanbul Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M Samsunspor M M M M M tüm kulvarlar Samsunspor 1-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig M

Kasımpaşa 4-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M

Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M

Samsunspor, son 5 maçında mağlubiyet serisi yaşıyor.

Maç öncesi değerlendirme

İstanbul Başakşehir son 5 maçında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak istikrarsız bir performans sergiliyor. Öte yandan, Samsunspor'ın son 5 maçının tamamında mağlup olması, takımın bu karşılaşmada zorluk yaşayabileceğini gösteriyor.

Eksik Oyuncular İstanbul Başakşehir 2 eksik Jerome Opoku Christopher Operi Samsunspor 5 eksik Jaures Assoumou Afonso Sousa Fatih Kaya Celil Yüksel Emre Kılınç

İstanbul Başakşehir kadrosunda Jerome Opoku (Şüpheli) ve Christopher Operi (Sakat) yer almıyor.

Samsunspor kadrosunda Jaures Assoumou (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Afonso Sousa (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Fatih Kaya (Sakat - Kaburgasında Kırık), Celil Yüksel (Şüpheli) ve Emre Kılınç (Sakat - Omzundan Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir 7 Gol 1 Asist Andreas Skov Olsen İstanbul Başakşehir 1 Gol 2 Asist Ivan Brnic İstanbul Başakşehir 0 Gol 2 Asist Abbosbek Fayzullaev İstanbul Başakşehir 0 Gol 1 Asist Emre Kılınç Samsunspor 1 Gol 1 Asist Fatih Kaya Samsunspor 1 Gol 1 Asist Josafat Mendes Samsunspor 1 Gol 1 Asist Tanguy Coulibaly Samsunspor 1 Gol 1 Asist

İstanbul Başakşehir'in Eldor Shomurodov, 7 golle takımın en önemli hücum gücü oluyor.

İkili Rekabet 4 İstanbul Başakşehir 0 Beraberlik 1 Samsunspor Rams Başakşehir 3-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig

Samsunspor 0-2 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig

Rams Başakşehir 4-0 Reeder Samsunspor Trendyol Süper Lig

Reeder Samsunspor 2-0 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig

Rams Başakşehir 1-0 Yılport Samsunspor Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) İstanbul Başakşehir 4, Samsunspor 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda İstanbul Başakşehir 10, Samsunspor 2 gol attı.