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İstanbul Başakşehir - Samsunspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

İstanbul Başakşehir, Pazar günü Samsunspor ile karşılaşacak. İki takımın form durumları ve eksik oyuncularına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

İstanbul Başakşehir - Samsunspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig
İstanbul Başakşehir
Pazar 16:00
01.11.2026
Samsunspor
Stadyum: Başakşehir Fatih Terim Yayın: beIN Sports 2

İstanbul Başakşehir ile Samsunspor, 1 Kasım 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Başakşehir Fatih Terim sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Bu maçta İstanbul Başakşehir, Samsunspor'u konuk ediyor. Takımların son durumları ve eksiklikleri dikkat çekiyor.

Lig Durumu

İstanbul Başakşehir

12. Trendyol Süper Lig
O
9
G
3
B
2
M
4
P
11
12
Attığı Gol
14
Yediği Gol
-2
Averaj

Samsunspor

17. Trendyol Süper Lig
O
9
G
1
B
1
M
7
P
4
8
Attığı Gol
21
Yediği Gol
-13
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

İstanbul Başakşehir 12 / 14
Samsunspor 8 / 21

İç Saha / Deplasman Performansı

İstanbul Başakşehir İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
3 / 1 / 1
Gol
11 – 5
Samsunspor Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 0 / 3
Gol
3 – 6

İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 11 puanla 12. sırada.

Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 15 gol yedi. Ligde 4 puanla 17. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
İstanbul Başakşehir M G B G M

tüm kulvarlar

  • 26.10.2026 Beşiktaş 2-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M
  • 18.10.2026 İstanbul Başakşehir 2-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G
  • 11.10.2026 Tümosan Konyaspor 0-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig B
  • 19.09.2026 İstanbul Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G
  • 13.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M
Samsunspor M M M M M

tüm kulvarlar

  • 24.10.2026 Samsunspor 1-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig M
  • 18.10.2026 Kasımpaşa 4-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig M
  • 10.10.2026 Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M
  • 20.09.2026 Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig M
  • 12.09.2026 Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M

Samsunspor, son 5 maçında mağlubiyet serisi yaşıyor.

Maç öncesi değerlendirme

İstanbul Başakşehir son 5 maçında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak istikrarsız bir performans sergiliyor. Öte yandan, Samsunspor'ın son 5 maçının tamamında mağlup olması, takımın bu karşılaşmada zorluk yaşayabileceğini gösteriyor.

Eksik Oyuncular

İstanbul Başakşehir

2 eksik
Jerome Opoku Şüpheli
Christopher Operi Sakat

Samsunspor

5 eksik
Jaures Assoumou Sakat Arka Adalesinden Sakat
Afonso Sousa Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Fatih Kaya Sakat Kaburgasında Kırık
Celil Yüksel Şüpheli
Emre Kılınç Sakat Omzundan Sakat

İstanbul Başakşehir kadrosunda Jerome Opoku (Şüpheli) ve Christopher Operi (Sakat) yer almıyor.

Samsunspor kadrosunda Jaures Assoumou (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Afonso Sousa (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Fatih Kaya (Sakat - Kaburgasında Kırık), Celil Yüksel (Şüpheli) ve Emre Kılınç (Sakat - Omzundan Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir 7 Gol 1 Asist
Andreas Skov Olsen İstanbul Başakşehir 1 Gol 2 Asist
Ivan Brnic İstanbul Başakşehir 0 Gol 2 Asist
Abbosbek Fayzullaev İstanbul Başakşehir 0 Gol 1 Asist
Emre Kılınç Samsunspor 1 Gol 1 Asist
Fatih Kaya Samsunspor 1 Gol 1 Asist
Josafat Mendes Samsunspor 1 Gol 1 Asist
Tanguy Coulibaly Samsunspor 1 Gol 1 Asist

İstanbul Başakşehir'in Eldor Shomurodov, 7 golle takımın en önemli hücum gücü oluyor.

İkili Rekabet
4 İstanbul Başakşehir
0 Beraberlik
1 Samsunspor
  • 09.05.2026 Rams Başakşehir 3-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig
  • 14.12.2025 Samsunspor 0-2 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig
  • 01.02.2025 Rams Başakşehir 4-0 Reeder Samsunspor Trendyol Süper Lig
  • 18.09.2024 Reeder Samsunspor 2-0 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig
  • 03.03.2024 Rams Başakşehir 1-0 Yılport Samsunspor Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) İstanbul Başakşehir 4, Samsunspor 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda İstanbul Başakşehir 10, Samsunspor 2 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
İstanbul Başakşehir - Samsunspor maçı ne zaman?

1 Kasım 2026 tarihinde.

İstanbul Başakşehir - Samsunspor maçı saat kaçta?

16:00'da.

İstanbul Başakşehir - Samsunspor maçı hangi kanalda?

beIN Sports 2 kanalında.

İstanbul Başakşehir - Samsunspor maçında hangi oyuncular eksik?

Jerome Opoku, Christopher Operi, Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Fatih Kaya, Celil Yüksel ve Emre Kılınç.

İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un ligde kaç puanı var?

İstanbul Başakşehir 11 puan, Samsunspor 4 puana sahip.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Samsunspor
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