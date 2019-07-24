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İstanbul Boğazı'nın rengi değişti

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 24.07.2019 16:13 | Son Güncelleme

İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış kentte etkili oldu. Sağanak nedeniyle derelerden İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Yağmurla gelen çamur İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye çevirdi.

GÜN BOYU ETKİLİ OLACAK

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
istanbul boğazı çamur

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yapmur yağınca herzaman olan şey niye şasırıyorsunuz kii bu na bukadarr
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