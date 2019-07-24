İstanbul Boğazı'nın rengi değişti

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış kentte etkili oldu. Sağanak nedeniyle derelerden İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Yağmurla gelen çamur İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye çevirdi.
GÜN BOYU ETKİLİ OLACAK
İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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