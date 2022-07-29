İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

İSTANBUL (AA) - Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, yeniden trafiğe açıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan 134 metre boyundaki ''SPARTA'' isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

İstanbul Boğazı, ekiplerin bölgedeki kontrollerini tamamlamasının ardından saat 22.00 itibarıyla yeniden gemi trafiğine açıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz