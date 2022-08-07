İstanbul Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan ve içerisinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 7.5 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Büyükdere'ye emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.



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