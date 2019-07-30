İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Galatasaray'ın koydurduğu tedbir kararını kaldırdı

Galatasaray’da yönetimin idari yönden ibra edilmemesi ve ayrıca denetim kurulunun aynı şekilde ibra edilmemesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Ajansspor’un elde ettiği bilgiye göre İstinaf (Bölge Adliye Mahkemesi) 4. Hukuk Dairesi bugün verdiği kararla Denetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke’nin tedbirini kaldırdı. Bu isimlerin kurullardaki mevcut görevleri düştü.

Son olarak 11 Temmuz’da İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın idari ibrasızlığına kaldırılmasına yönelik aldırdığı tedbir kararının aynı şekilde devam etmesine karar vermişti.

Bu durumda Galatasaray, sadece ibra edilmeyen Denetleme Kurulu’nu yeniden seçmek için Olağanüstü Genel Kurul’a gidecek.

Diğer yönetim kurulu üyeleriyle ilgili alınan bu kararın da Galatasaray Spor Kulübü avukatları tarafından istinafa taşınması bekleniyor. Ancak İstinaf 4. Hukuk Dairesi’nin verdiği bu karar, ilgili davalarda da tedbirin kaldırılması ihtimalini güçlendiriyor. Böyle bir durumda Galatasaray, sadece Denetleme Kurulu için değil, mevcut yönetimi değiştirmek için de seçime gitmek zorunda kalabilir.

