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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Galatasaray'ın koydurduğu tedbir kararını kaldırdı

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.07.2019 08:09 | Son Güncelleme

Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda ibra edilmeyen Denetleme Kurulu için 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin koyduğu tedbir İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi tarafından kaldırıldı. Denetleme Kurulu'nun ibrasızlığı geçerli duruma gelirken, Galatasaray'ın sadece Denetleme Kurulu'nu yeniden seçmek için Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Galatasaray'ın koydurduğu tedbir kararını kaldırdı

Galatasaray’da yönetimin idari yönden ibra edilmemesi ve ayrıca denetim kurulunun aynı şekilde ibra edilmemesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Ajansspor’un elde ettiği bilgiye göre İstinaf (Bölge Adliye Mahkemesi) 4. Hukuk Dairesi bugün verdiği kararla Denetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke’nin tedbirini kaldırdı. Bu isimlerin kurullardaki mevcut görevleri düştü.

Son olarak 11 Temmuz’da İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın idari ibrasızlığına kaldırılmasına yönelik aldırdığı tedbir kararının aynı şekilde devam etmesine karar vermişti.

Bu durumda Galatasaray, sadece ibra edilmeyen Denetleme Kurulu’nu yeniden seçmek için Olağanüstü Genel Kurul’a gidecek.

Diğer yönetim kurulu üyeleriyle ilgili alınan bu kararın da Galatasaray Spor Kulübü avukatları tarafından istinafa taşınması bekleniyor. Ancak İstinaf 4. Hukuk Dairesi’nin verdiği bu karar, ilgili davalarda da tedbirin kaldırılması ihtimalini güçlendiriyor. Böyle bir durumda Galatasaray, sadece Denetleme Kurulu için değil, mevcut yönetimi değiştirmek için de seçime gitmek zorunda kalabilir.

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Galatasaray İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi 26. Asliye Hukuk Mahkemesi Denetleme Kurulu

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