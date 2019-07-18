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İstanbul'da asker uğurlayan magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 18.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'daki asker uğurlamalarında istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Beyoğlu’nda asker uğurlayan magandalar tabanca ile havaya ateş açtı. Çekmeköy’de ise tüneli trafiğe kapatan şahıslar havai fişekle terör estirdi. Polis, havaya ateş açan ve tüneli trafiğe kapatan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında bir grup, asker arkadaşlarını uğurlamak için sokağa çıktı. Meşaleler yakarak eğlenmeye başlayan gruptan bir süre sonra eli silahlı iki maganda ortaya çıktı.

TERÖR ESTİRDİLER

Havaya ateş açmaya başlayan magandalar, terör estirdi. Asker arkadaşlarını havaya fırlatan magandalar, kimsenin canını bir an olsun umursamadı.

TÜNELİ TRAFİĞE KAPATTI, UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Çekmeköy Taşdelen’de geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde ise yine bir grup şehir magandası, araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıktı. Magandalar bir süre sonra Taşdelen Tüneli’ne girerek yolu trafiğe kapattı. Dakikalarca kapalı kapan tünelde uzun araç kuyrukları oluşurken, magandalar asker arkadaşlarını havaya fırlattı. Tünelden çıkan magandalar ardından trafikte otomobil ve motosikletle patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Trafikte kendince şov yapan magandalar daha sonra işlek bir caddede araçlarını durdurarak, onlarca binanın arasında havai fişek attı. Trafikte terör üstüne terör estiren ve tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte “drift” yaparak abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o silahlı magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu çekmeköy asker uğurlama

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