İstanbul'da cami cemaati kaybolan yavru kediler için seferber oldu

Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde yaklaşık 1 yıl önce dünyaya gelen kedi, birkaç ay sonra annesi ve kardeşleriyle birlikte başka bir yerde yaşamaya başladı. Hz. Ali Camii’nden ayrıldıktan kısa bir süre sonra tek başına geri dönen kedi, bu camiyi kendine ev olarak sahiplenince cemaatin maskotu haline geldi. Cemaatin ilgilendiği kedi, bir süre sonra kendi yavrularını da camideki bir merdivenin altında dünyaya getirdi. 3 yavrusuyla birlikte kendileri için hazırlanan yerde yaşamaya başlayan anne kedi, yaklaşık 1 hafta önce yavrularının aniden kaybolmasıyla ciddi bir sarsıntı geçirdi. Yavrularını kaybedince ‘Garip’ adı verilen kedi, yemeden içmeden kesildi. Yaşadığı depresyonun fotoğraflara yansıdığı görülen Garip, evi olan Hz. Ali Camii’nde çaresizce yavrularını bekliyor. Garip ve yavruları kaybolmadan önce birlikte oynadıkları sırada çekilen cep telefonu görüntüleri ise adeta vicdanlara dokunuyor.

SEFERBER OLDULAR



Hz. Ali Camii ibadete açıldığından beri idari sorumluluk görevini yürüten Cengiz Doğanöz, Garip’in yaşadığı dramı anlattı. Talihsiz kedinin yavrularına kavuşabilmesi için cemaati seferber eden Doğanöz, “3 - 4 ay evvel burada doğum yaptı kedimiz. Caminin içerisinde bir merdivenin altı var, orada biz bunlara baktık. 2 - 3 ay sonra dışarı çıkarmak durumunda kaldık. Dışarıda da onlara bir yer tahsis ettik, yaklaşık 1 buçuk aydır da oradaydılar. Bir hafta evveline kadar gayet düzgün, sıkıntısız, zararsız bir şekilde bakıyorduk. Bir sabah geldiğimizde annenin burada olduğunu, yavruların ise olmadığını gördük. Çeşitli duyurular yaptık, arıyoruz. Sosyal medyadan duyurduk, burada komşulara rica ettik, çeşitli şekillerde ilan etmeye gayret ettik. Duyarlı insanlar buraya yavrular getirdiler ama bunun yavruları değil. Aylardır baktığımız için tanıyoruz. Daha gözünü açmamış yavrular getiriyorlar. Kendisi kabullenmedi hiçbir şekilde. Burada yemekten, içmekten kesildi. 1 hafta, 10 gündür doğru dürüst yemek yemiyordu. Birkaç gündür yemeye başladı. Ricamız odur ki tez zamanda bu anneyle yavrularını buluşturalım. Derdimiz, gayemiz bu” diye konuştu.