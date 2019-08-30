İstanbul'da çekici ile araç çalan 3 kişi tutuklandı

Ataşehir ve Üsküdar'da şüpheliler çekiciyle otomobilleri bulundukları yerden çektiriyordu. Bu yöntemle üç lüks otomobili çalan şüpheliler, araçlardan 2'sini sattı birini ise Ataşehir'de bulunan tamirhane depolarında parçalarına ayırdı. İddiaya göre şüphelilerin otomobil tamircisi olduğunu bilen araç çekicisi durumdan şüphelenmedi. Şüphelilerin çaldıkları 3 otomobilin maddi değerinin 500 bin lira olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR



Otomobili çalınan mağdurlardan iş adamı N.K. polise durumu ihbar etti. İhbar üzerine polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin kimlikleri ve çalıştırdıkları tamirhane depoları tespit edildi. Polis ekipleri geçtiğimiz cuma günü gece saatlerinde şüphelilerin çalıştırdıkları tamirhane deposuna şüphelilerin çaldıkları bir aracı parçalarına ayırdıkları esnada baskın düzenledi. Ekipler tarafından yakalanan Alican E.(27), Ali Berkay A.(20), Tunahan Y.(27) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin satılan 2 lüks otomobili bularak sahiplerine teslim etti.

Kaynak: DHA

