Mynet Trend

İstanbul’da kaçak maymun operasyonu! İnternet üzerinden satacaktı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.10.2019 14:20 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen operasyonda Türkiye’ye yasa dışı yollardan getirilen iki farklı türde maymun ele geçirildi. Bunların ticaretini yapan bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri, Irak üzerinden yurda kaçak yollardan sokulan “örümcek” ve Hint şebeği olarak da bilinen “Rhesus” türü 2 yavru maymunu internet üzerinden satışa çıkaran bir kişiyi tespit etti. Maymun yavrularını satılığa çıkaran Y.T. ile ‘alıcı’ kılığında pazarlığa giren polis, biri 8 bin 500, diğeri 7 bin olmak üzere iki maymun için satıcı ile anlaştı. Satıcı ile anlaşan polis ekipleri, Zeytinburnu’nda belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Biri 4, diğeri 6 aylık olan 2 maymun yavrusu kurtarıldı. Baskında Y.T. adlı şüpheli gözaltına alınırken, kurtarılan yavru maymunların Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Şüpheli Y.T.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(İHA)

Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz... Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan anlamlı paylaşımMilli Savunma Bakanlığı'ndan anlamlı paylaşım
İğrenç! 'O baygınken ben kendisine mastürbasyon yaptım'İğrenç! 'O baygınken ben kendisine mastürbasyon yaptım'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul maymun kaçak maymun

En Çok Okunan Trend Haberler

Mete Yarar'dan çarpıcı Suriye tespiti! 'Bu bir oyun kurmaktır'

Mete Yarar'dan çarpıcı Suriye tespiti! 'Bu bir oyun kurmaktır'

Özel fotoğrafları aileden tepki! 'Dudaktan öperken bile...'

Özel fotoğrafları aileden tepki! 'Dudaktan öperken bile...'

Dikkat çeken anket! Türkiye'in yüzde 81'i 'mutlaka' dedi

Dikkat çeken anket! Türkiye'in yüzde 81'i 'mutlaka' dedi

Sevgilisini defalarca bıçakladı! Savunması 'pes' dedirtti

Sevgilisini defalarca bıçakladı! Savunması 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Canlı yayında çok sert tartışma! 'Ver arayı, versene arayı'

Canlı yayında çok sert tartışma! 'Ver arayı, versene arayı'

İlkokulda 'uyuşturuculu sandviç' iddiası ortalığı karıştırdı

İlkokulda 'uyuşturuculu sandviç' iddiası ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan anlamlı 'teşekkür' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan anlamlı paylaşım

Kayseri'deki ‘Çırağa istismar’ davasında yeni gelişme! 'O baygınken ben kendisine mastürbasyon yaptım'

İğrenç! 'O baygınken ben kendisine mastürbasyon yaptım'

Duvarı delip eve girdiler, ne varsa çaldılar

Duvarı delip girdiler, ne varsa çaldılar

Kaldırım üzerindeki türbenin sırrı! 'Kepçe operatörü korkup kaçmış'

'Araç durmuş! Kepçe operatörü korkup kaçmış'

Günlerce TV programlarında aranıyordu, fuhuş operasyonunda yakalandı!

TV programlarında aranıyordu, fuhuş operasyonunda yakalandı!

Dikkat çeken anket! Yerli savaş uçağı ve otomobile tam destek

Dikkat çeken anket! Türkiye'in yüzde 81'i 'mutlaka' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.