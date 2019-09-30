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İstanbul'da kalp krizi geçiren hastaya 20 dakika sonra müdahale edildi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 30.09.2019 09:40 | Son Güncelleme

Fatih'te özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçiren yaşlı adam, hayatını kaybetti. İddiaya göre vatandaşları haber vermesine rağmen sedye çıkarmanın yasak olduğu gerekçesiyle hastaneden 20 dakika boyunca kimse gelmedi. İddialara göre kalp krizi geçiren adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay Fatih'te 26 Eylül'de saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre elinde EKG sonuçlarıyla birlikte yolda yürüyen yaşlı adam bir anda yere yığıldı. Yaşlı adamın yere yığılmasının ardından yanına koşan çevredeki vatandaşlar, yakında olan bir özel hastaneye giderek yardım istedi.

20 DAKİKA SONRA GELDİLER

Edinilen bilgilere göre hastane çalışanları, hastaneden sedye çıkarmanın yasak olduğunu belirtti. Bunun üzerine vatandaşların tepki göstermesinin ardından yaklaşık 20 dakika sonra hastaneden gelen personel olay yerinde kalp masajı yaptı.

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'HAYATINI KAYBETTİ' İDDİASI

Yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından getirilen sedyeyle hastaneye kaldırıldı. İddialara göre kalp krizi geçiren adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Fatih

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