İstanbul'da kuvvetli sağanak ne zaman bitecek? AKOM'dan yeni hava tahmini

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, yaklaşık bir haftadır kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın yarından itibaren İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.

Yağışların sona ermesiyle birlikte hava sıcaklıklarının yeniden yükselişe geçeceği ve önümüzdeki hafta 20 derece civarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

AKOM'DAN BUGÜN İÇİN SAĞANAK UYARISI

AKOM, yağışların bugün de etkisini sürdüreceği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle akşam ve gece saatlerinde sağanağın şiddetini artırması bekleniyor.

Vatandaşların, yağışın etkili olacağı saatlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI YENİDEN YÜKSELECEK

AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da yarından itibaren yağışlı hava etkisini kaybedecek. Yarın havanın güneşli olması ve sıcaklığın 16 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta ise hava sıcaklıklarının artarak 20 derece civarına ulaşacağı tahmin ediliyor.