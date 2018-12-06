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İstanbul'da lise öğrencisi lastik ve şırıngayla öyle bir şey yaptı ki...

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 06.12.2018 14:38 | Son Güncelleme

Malik Eren isimli lise öğrencisi paylaştığı görüntülerde yüz binlere ulaştı. Elinde şırınga ve plastikle yaptığı çalışmayı videoya çeken öğrenci ortaya çıkardığı şeyle görenleri şaşırttı.

YouTube'da yüz binler tarafından izlenen çalışmada Malik Eren, eğitim gördüğü okuldaki dersinin bir parçası olarak aldığı malzemelerle yeteneğini sergiledi.

İstanbullu lise öğrencisi şırınga ve lastikten dinamometre yaptı

Şırınga ve lastiği bir araya getirdiği çalışması ses getirdi.
Eğitim gördüğü okuldaki dersinin bir parçası olarak önce şırınga buldu.
Ve şırıngayı iğnesinden ayırarak işe başladı.
Ardından penseyle şırınganın lastik kısmını çıkarıp attı.
İşte böyle! Şimdi bir sonraki adıma geçelim.
Öğrenci şimdi de bir lastik buldu.
Bu lastiği şırıngaya ucundaki iğne deliğinden yerleştirdi.
Bu şekilde şırınganın içine soktu.
Ardından öğrencinin çalışması bu şekilde görünüyor.
Şimdi de şırınganın çubuğuyla işimiz var.
Bu iki parçayı lastikle birleştiriyoruz.
Sonrasında şırınganın iğnesiyle ufak bir işimiz kaldı.
Penseyle iğneyi kanca şekline getirmemiz gerekiyor.
İşte bu kadar!
Peki şimdi ne olacak dersiniz?
Bir bardağı ele alalım.
Öğrenci şırınga ve lastikle basitçe kendi dinamometresini yapmış oldu.
YouTube'a yüklediği bu görüntüler, Google'da da 'dinamometre nasıl yapılır' aramaları neticesinde ilgi görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
dinamometre şırınga lise öğrencisi

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