İstanbul’da pazartesi alarmı! 18 bin servis yola çıkacak, ulaşım 10 saat ücretsiz

Anaokulu ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerin okulu ve sınıf ortamını tanıması, yeni düzene daha kolay uyum sağlaması amacıyla 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “uyum haftası” sona eriyor. 14 Eylül Pazartesi günü ise yeni eğitim öğretim yılı tüm kademelerde resmen başlayacak.

PAZARTESİ GÜNÜ TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), okulların açılacağı ilk gün yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla bir dizi önlem aldı. Buna göre 14 Eylül Pazartesi günü 06.00 ile 16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

İstanbulluların özel araçları yerine toplu taşımaya yönelmesi için İETT, metrobüs ve Metro İstanbul hatlarında kapasite de artırılacak. Toplam 3 bin 665 ilave sefer yapılması planlanıyor.

Ek seferlerle yaklaşık 790 bin 830 yolcunun toplu ulaşıma yönlendirilmesi, böylece İstanbul trafiğinden yaklaşık 674 bin 809 aracın çekilmesi hedefleniyor.

18 BİN OKUL SERVİSİ YOLLARA ÇIKACAK

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul trafiğine servis araçları da eklenecek. Pazartesi günü yaklaşık 18 bin okul servis aracının trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması öngörülüyor.

Bu nedenle özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğunda artış bekleniyor. Okul servislerinin güvenli şekilde çalışabilmesi için öğrencilerin adres ve iletişim bilgilerinin okul müdürlüklerinden alınarak servis güzergahlarının belirlenmesi de planlamalar arasında bulunuyor.

OKUL ÇEVRELERİNDE ÖNLEMLER ARTIRILACAK

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okul çevrelerinde trafik güvenliğine yönelik düzenlemeler de yapılacak. Okulların yakınlarındaki yaya geçitlerinde bulunan düşey trafik işaretlerinin bakım ve onarımlarının eğitim dönemi başlamadan tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de okul çevrelerinde kapsamlı bir güvenlik uygulaması gerçekleştirecek. 808 noktada bin 496 ekip ve 3 bin 151 personel görev yapacak. Bunlara 569 Çocuk Şube Müdürlüğü ekibi, 47 Mobil Okul Timi ve 331 ekipten oluşan yoğunlaştırılmış güvenlik uygulaması eşlik edecek.

İl Jandarma Komutanlığı ise kendi sorumluluk bölgesindeki okulların önlerinde ve çevresinde trafik, emniyet ve asayiş tedbirleri alacak. Trafik açısından kritik görülen okullarda trafik jandarması ekipleri görevlendirilecek. Okul servisleri ile servis şoförleri hem okul önlerinde hem de güzergahlarda denetlenecek.

TRAFİK İÇİN YÜZLERCE PERSONEL SAHADA OLACAK

Trafik güvenliği açısından önem taşıyan 478 noktada 309 ekip, 177 motosikletli ve 39 yaya olmak üzere toplam 866 personel görev yapacak.

Maddi hasarlı trafik kazalarına hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla 33 çekici hazır tutulacak. Okul çevrelerindeki önemli kavşaklarda 10 ekip, okul önleri ve yakınlarında ise 100 yunus ekibi görevlendirilecek.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı da 111 ekipte toplam 231 zabıta personeliyle okullarda görev yapacak. Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 8 çekici araç hazır bekletilecek, sabah ve akşam yoğunluğunda trafik denetimi ve yönlendirme yapılacak.

YOL ÇALIŞMALARINA BİR HAFTA ARA

İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla alınan önlemlerden biri de yol ve altyapı çalışmalarına ilişkin olacak.

Okulların açıldığı hafta boyunca şantiyelerde çalışma yapılmayacak. Halihazırda devam eden çalışmaların okul açılmadan önce tamamlanması ve ana arterlerde trafik akışını etkileyebilecek malzeme ve diğer unsurların kaldırılması planlanıyor.

Hasar gören altyapılara ise vakit kaybetmeden müdahale edilecek.

Devam etmesi zorunlu olan çalışmalar gündüz saatlerinde yapılmayacak ve 22.00-05.00 saatleri arasındaki gece vardiyasına kaydırılacak. Olası acil durumlara müdahale edebilmek için de 7 gün 24 saat nöbetçi ekip hazır bulundurulacak.