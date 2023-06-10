SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. İstanbul'da Şampiyonlar Ligi çılgınlığı! Elde edilen gelir 100 milyon euro'yu geçti

İstanbul'da Şampiyonlar Ligi çılgınlığı! Elde edilen gelir 100 milyon euro'yu geçti

10.06.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne saatler kala İngiliz ve İtalyan taraftarlar akın akın İstanbul'a gelmeye devam ediyor. Uçaktan inen taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verirken, İstanbul Havalimanı'nı adeta stadyuma çevirdiler. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı havalimanında iki takım taraftarları, karşı karşıya gelmemeleri için ayrı ayrı pasaport bankolarına yönlendiriliyor. İngiliz ve İtalyan turistlerin yaptıkları harcamaların 100 milyon euro'yu geçtiği ifade edildi.

İstanbul'da Şampiyonlar Ligi çılgınlığı! Elde edilen gelir 100 milyon euro'yu geçti

İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne saatler kaldı. İtalyan ve İngiliz taraftarlar tarifeli ve tarifesiz seferlerle İstanbul'a geliyor. İstanbul Havalimanı'nda da yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Her iki takımın taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi için terminalde bazı önlemler alındı. Uçakların yanaştığı köprüler ve taraftarların geçiş yapacağı pasaport noktaları iki takım için ayrı olarak belirlendi. Polis ekiplerinin sayısı da artırıldı.

MARŞLAR SÖYLEYEREK GELDİLER

b60a0d5a-a18c-4573-a99e-c47faea5387e

Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda uçak hem Milano'dan hem de Manchester'dan İstanbul'a taraftar taşıyor. Taraftar kafileleri, tezahüratlar ve marşlar söyleyerek İstanbul Havalimanı'nda renkli görüntüler oluşturuyor. Pasaporttan geçen taraftarlar, otobüslerle başta şehir merkezi olmak üzere Yenikapı'daki taraftar etkinlik alanı ve stadyuma taşınıyor.

100 MİLYON EURO'YU GEÇTİ

42742119-c343-40ad-be1b-0c4fc7abde25

Futbolsever ortalama 1500 ila 2000 bin euro harcama yapıyor. Yapılan araştırmaya göre Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul için 100 milyon euro'luk bir gelir getirdiği ortaya çıktı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tottenham, Ange Postecoglou ile 4 yıllık anlaşma sağladıTottenham, Ange Postecoglou ile 4 yıllık anlaşma sağladı
Galatasaray'dan resmi açıklama geldiGalatasaray'dan resmi açıklama geldi
Icardi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı!Icardi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Internazionale manchester city şampiyonlar ligi UEFA ligi oynanacak atatürk olimpiyat ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Eski Bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti! İşte yeni partisi

Eski Bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti! İşte yeni partisi

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama '5 işçimiz şehit olmuştur'

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama '5 işçimiz şehit olmuştur'

İrfan Can Kahveci, ezeli rakibe gidiyor! Teklifi kabul bile etti...

İrfan Can Kahveci, ezeli rakibe gidiyor! Teklifi kabul bile etti...

Okan Buruk'un maaşı gündem oldu! İtiraz var...

Okan Buruk'un maaşı gündem oldu! İtiraz var...

Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!

Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!

Okan Buruk transferleri açıkladı, rakiplere gönderme yaptı! Arda Güler sözleri...

Okan Buruk transferleri açıkladı, rakiplere gönderme yaptı! Arda Güler sözleri...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.