İstanbul'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! Tarihi eseri yıktılar yetmezmiş gibi...

İstanbul Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu tarafından 15 Ocak 1992 tarihinde tarihi eser bina yeri olarak tescillenen Eyüpsultan'da Kaşgari Dergahı'nın yanında bulunan alan, Türk Barter tarafından mezarlık yapıldı. Vatandaşlara yüksek fiyatla satılan ancak Anıtlar Kurulu tarafından tarihi alan olarak belirlenen bölgeye 7 Temmuz 2016 tarihinde Ramazan Akgün defnedildi. Defin işleminden sonra mezar yeri satan firma, Anıtlar Kuruluna giderek tarihi eser statüsünü kaldırmak için başvuru yaptı. Anıtlar Kurulundan ise 2017 Mayıs ayında tarihi alan üzerine yapılan boş kabir yerlerinin yıkılması kararı çıktı. Bunun üzerine mezar yerlerini satan firma, o alana vefat eden Neriman Aydın'ın defnedilmesine izin verdi. Yıkım kararını bilen firmanın para kazanmak uğruna bu defne izin verdiği belirtildi.

FİRMA HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILDI

Tescilli tarihi eser alanına mezarlık yaparak satan firma hakkında ‘tarihi eser ve kültür varlıklarına muhalefet’ suçundan dava açıldı. Süreci sonuna kadar takip edeceklerini söyleyen Ramazan Akgün’ün damadı Aydın Arslancan, “2016 senesinde kayınpederim vefat etti. Bu yerden lütfettiler bize yer gösterdiler, biz de buraya gömdük. İlerleyen zaman içerisinde gördük ki tabii resmi kurumlara gidiyoruz. 35/5 üzerinde değil o kabir, 35/4 üzerinde. Yani tarihi eserin üzerine yapılmış kabirlerden yer verdiler. Yıkım kararı var. Anıtlar Yüksek Kurulunun 1’inci yıkım kararı 2016 senesinde. 2’nci yıkım kararı 2017 senesinde. Suç duyurusunda bulunuldu. Kamu davası açıldı. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Bir dava da oradan açıldı ‘tarihi eser ve kültür varlıklarına muhalefetten.’ İkisi birleştirildi ve tek kamu davası olarak yürüyecek. Tarihi eserin bahçesine bunlar yaklaşık 30 tane mezar kondurmuşlar. Bir de bunları Türk Barter’a ait Osmanlı Vakfı üzerinden yapıyorlar ki hem Osmanlı adını kullanıyorlar hem de vakıf malı statüsünde milletin o yönde de duygularını kullanıyorlar” dedi.