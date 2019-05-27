İstanbul'da şoke eden kare! Önce etrafı kolaçan etti sonra bunu yaptı

Tahtakale Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi’nde bulunan Cumhuriyet Parkı'ndaki çit ve metal tel örgülerin gündüz saatlerinde tek tek sökülerek yolun karşı tarafına taşındığını görenler polisi aradı.
İdari yönden Avcılar’a bağlı olmasına rağmen güvenlik açısından Başakşehir Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan mahalleye kısa sürede polis ekibi gönderildi.
Gönderilen ekipler, iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.
(DHA)
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