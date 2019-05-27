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İstanbul'da şoke eden kare! Önce etrafı kolaçan etti sonra bunu yaptı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.05.2019 15:33 | Son Güncelleme

Avcılar’daki Tahtakale Mahallesi’nde bulunan parktaki çit ve tel örgüler, gündüz saatlerinde çalınmak istendi. Çevrede oturanların ihbarı üzerine iki şüpheli yakalandı.

Tahtakale Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi’nde bulunan Cumhuriyet Parkı'ndaki çit ve metal tel örgülerin gündüz saatlerinde tek tek sökülerek yolun karşı tarafına taşındığını görenler polisi aradı.

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İdari yönden Avcılar’a bağlı olmasına rağmen güvenlik açısından Başakşehir Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan mahalleye kısa sürede polis ekibi gönderildi.

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Gönderilen ekipler, iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

(DHA)

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Hırsızlık gasp adam dövme yaralama bu olaylara ceza verilmediğinden artık aşikare yapılıyor suçun karşılığı ceza dır olmayınca olaylara devam
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