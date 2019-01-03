İstanbul'da sosyal medyada tartışan kızlar, mağazada kavgaya tutuştu

Olay, Bahçelievler’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre C.Ş. isimli bir kız sosyal medya üzerinden başka bir kız ile tartıştı. C.Ş. geçtiğimiz gün tartıştığı kişi ile bir iş yerinde karşılaştı. Tartışma burada da devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine C.Ş. olay yerine arkadaşlarını çağırdı. C.Ş.'nin arkadaşlarının gelmesi ile tartışma daha da büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kişi çenesinden yaralandı.

VATANDAŞLAR AYIRDI

Kavga çevrede bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle güçlükle son buldu. Kavgayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgaya karışan kızları gözaltına alarak karakola götürdü.

Olaya karışanlardan C.Ş. isimli kızın birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. (İHA)

