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İstanbul'da sosyal medyada tartışan kızlar, mağazada kavgaya tutuştu

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YAŞAM  | 03.01.2019 10:19 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de kızlar arasında sosyal medya üzerinden başlayan kavga bir iş yerinde karşılaşmaları üzerine yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Kavga anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, Bahçelievler’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre C.Ş. isimli bir kız sosyal medya üzerinden başka bir kız ile tartıştı. C.Ş. geçtiğimiz gün tartıştığı kişi ile bir iş yerinde karşılaştı. Tartışma burada da devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine C.Ş. olay yerine arkadaşlarını çağırdı. C.Ş.'nin arkadaşlarının gelmesi ile tartışma daha da büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kişi çenesinden yaralandı.

VATANDAŞLAR AYIRDI

Kavga çevrede bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle güçlükle son buldu. Kavgayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgaya karışan kızları gözaltına alarak karakola götürdü.

Olaya karışanlardan C.Ş. isimli kızın birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul kız kavga sosyal medya

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