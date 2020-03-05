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İstanbul'daki finalin biletleri satışa çıktı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 05.03.2020 13:38 | Son Güncelleme

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs'ta yapılacak final maçının biletlerinde, en düşük fiyat olarak 70 Euro belirlendi.

İstanbul'daki finalin biletleri satışa çıktı

İstanbul'da 30 Mayıs'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri satışa çıkarıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları, 70 Euro (476 lira) ile 600 Euro (4 bin 86 lira) arasında değişiyor.

Finali canlı izlemek isteyen 6 binin üzerinde futbolsever, UEFA'nın internet sitesinden 12 Mart Perşembe TSİ 16.00'ya kadar satışa sunulacak biletlerden faydalanabilecek.

Turnuvada finale kalacak takımların taraftarlarına toplam 40 bin adet (her biri için 20 bin adet) bilet ayrıldı.

Geçen yılki UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle aynı fiyatlarda satılan biletler ve kategorileri şöyle:

Kategori 4: 70 Euro

Kategori 3: 180 Euro

Kategori 2: 450 Euro

Kategori 1: 600 Euro

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ataturk olimpiyat stadi uefa şampiyonlar ligi istanbul

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