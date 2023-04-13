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İstanbul'daki Samsunsporlular, Başkan Yıldırım ile şampiyonluğu kutladı

13.04.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Samsunsporlular Derneği, Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu Başkan Yüksel Yıldırım ile birlikte yaşadı.

İstanbul'daki Samsunsporlular, Başkan Yıldırım ile şampiyonluğu kutladı

Dün oynanan maçta Gençlerbirliği’nin Eyüpspor’u mağlup etmesi üzerine ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Yılport Samsunspor’da şampiyonluk coşkusu yaşanıyor.

11 yıl aradan sonra, 30 sezon boyunca mücadele ettiği Süper Lig’e yükselen kırmızı-beyazlıların bu başarısı Samsun’da büyük bir coşkuyla kutlanırken, aynı sevinç İstanbul’da da yaşandı.

Maçın bitimiyle birlikte İstanbul Samsunsporlular Derneği önünde toplanan taraftarların bu kutlamalarına Başkan Yüksel Yıldırım da katıldı. Başkan Yıldırım taraftarlarla beraber tezahüratlar yaptı. Başkan Yıldırım’a dernek kültür yayınlarından çıkan Samsunspor kitaplarından hediye eden taraftarlar daha sonra konvoy oluşturarak, şampiyonluk sevinçlerini İstanbul caddelerinde yaşadı.

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Samsunspor ligi süper li maçın kutlamaları

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