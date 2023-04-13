İstanbul'daki Samsunsporlular, Başkan Yıldırım ile şampiyonluğu kutladı

Dün oynanan maçta Gençlerbirliği’nin Eyüpspor’u mağlup etmesi üzerine ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Yılport Samsunspor’da şampiyonluk coşkusu yaşanıyor.

11 yıl aradan sonra, 30 sezon boyunca mücadele ettiği Süper Lig’e yükselen kırmızı-beyazlıların bu başarısı Samsun’da büyük bir coşkuyla kutlanırken, aynı sevinç İstanbul’da da yaşandı.

Maçın bitimiyle birlikte İstanbul Samsunsporlular Derneği önünde toplanan taraftarların bu kutlamalarına Başkan Yüksel Yıldırım da katıldı. Başkan Yıldırım taraftarlarla beraber tezahüratlar yaptı. Başkan Yıldırım’a dernek kültür yayınlarından çıkan Samsunspor kitaplarından hediye eden taraftarlar daha sonra konvoy oluşturarak, şampiyonluk sevinçlerini İstanbul caddelerinde yaşadı.



