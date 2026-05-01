FIFA kongresinde çarpıcı eylem! Filistinli yetkili İsrailli yetkilinin elini sıkmadı

Doğukan Akbayır

FIFA'nın Kanada'nın Vancouver şehrindeki kongrede çarpıcı bir protesto olayı gerçekleşti. FIFA'nın üst düzey yetkililerinin katıldığı kongrede FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recub ve İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman'ı sahneye davet ederek tokalaşma emrivakisinde bulundu. Ancak Filistin Federasyon Başkanı Recub teklifi reddetti. Recub sahneden inerken ise 'acı çekiyoruz' dedi.

Kanada'nın Vancouver şehrinde FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA'nın üst düzey yöneticileri ve üye ülke federasyon delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen Başkan Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da yer aldı. Kongreye damgasını vuran olay ise Filistinli yetkilinin İsrailli yetkiliye olan protestosuydu.

INFANTINO'NUN TOKALAŞTIRMA İSTEĞİ

FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu kongrede Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recub ve İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman'ı sahneye davet etti.

İsrail ile Filistin'in "FIFA nezdinde aynı hak, görev ve zorunluluklara sahip olduğunu" söyleyen Infantino'nun Filistin ve İsrailli temsilcilere hitaben "beraber çalışalım" demesine ve tokalaşmalarını istemesine Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Recub tepki gösterdi.

"ACI ÇEKİYORUZ"

Infantino'nun ısrarına rağmen ülkesinin maruz kaldığı İsrail saldırı ve işgalini protesto ederek, İsrailli yetkiliyle tokalaşmayı ve yanında durmayı reddeden Recub sahneden inerken, salondaki FIFA üyesi ülkelere hitaben Filistin halkının çektiği acılara işaretle "Acı çekiyoruz." dedi.

"BİRLİKTE ÇALIŞALIM"

Kürsüye çıkan Infantino, "FIFA üyesi olan, aynı haklara, ödevlere ve yükümlülüklere sahip İsrail ve Filistinli iki temsilciye teşekkür etmeme izin verin. Çocuklara umut vermek için birlikte çalışalım. 211 ülkeyi, dünyanın tüm çocuklarını katılmaya davet edeceğimiz güzel bir 15 yaş altı turnuvamız yaklaşıyor, bunu onun için yapalım. Birlikte çalışalım, size söz veriyorum, tüm salonun desteğine sahipsiniz." ifadelerini kullandı.

"TÜM SPOR FAALİYETLERİNİ DURDURMAK ZORUNDA KALDIK"

Rajoub salondaki yerine geçtiğinde çevresindekiler tarafından bir kez daha alkışlandı.

Toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jibril Rajoub, "İsrail adına konuşan adam, acılara, neler olup bittiğine dikkat bile etmedi. İsrail hükümetinin çirkin yüzünü, soykırımı ve etnik temizliği aklamaya çalışıyor. İsrail işgali, boğma, kısıtlama, öldürme ve tutuklamalar yüzünden tüm spor faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

"BURAYI FONLAMAYI DURDURUN"

FIFA'ya çağrıda bulunan Rajoub, "Lütfen işgal altındaki topraklarda resmi lig düzenlemeyi ve burayı fonlamayı durdurun. Uluslararası hukuka göre buralar Filistin toprağıydı. İsrail buralardaki dokuz yerleşim yerinde kulüp ve lig organize ediyor. Bu FIFA standartlarına aykırıdır." diye konuştu.

"AÇIK VE İLKESEL BİR TUTUM ALDIK"

Recub, sosyal medya hesabından o anlara ilişkin paylaştığı bir videoya ise "FIFA toplantısı platformundan, ulusal onurun protokol kurallarına tabi olmadığını ve sporcularımız dahil halkımızın kanının kutsallığına duyduğumuz saygıdan dolayı, İsrail Futbol Federasyonu temsilcisiyle tokalaşmayı reddederek açık ve ilkesel bir tutum aldık." ifadelerine yer verdi.

265 SPOR TESİSİ ZARAR GÖRDÜ

Filistin Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Esad el-Mecdelavi 16 Şubat 2026'da İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 45’i kadın 1007 Filistinli sporcunun hayatını kaybettiğini, 265 spor tesisinin zarar gördüğünü açıklamıştı.

Komite verilerine göre, hasar gören tesisler arasında 23 büyük stat ve saha, 35 kapalı spor salonu, 58 kulüp binası ve FIFA finansmanıyla yapılan ve tamamı yıkılan 12 saha bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılıyor! Bu kez reddetmek çok zorBarış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılıyor! Bu kez reddetmek çok zor
İstanbul'dan ayrılan Tedesco'ya sürpriz veda! Gözyaşlarını tutamadıİstanbul'dan ayrılan Tedesco'ya sürpriz veda! Gözyaşlarını tutamadı
En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

