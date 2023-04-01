İstanbul ekibine imza atmak üzere! Arda Turan ilk görevine resmen başlıyor...

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine başlıyor mu? Selçuk İnan ile yolları ayıran Kasımpaşa'da Arda Turan ismi masaya geldi.

KASIMPAŞA'YI ÇOK İSTİYOR

Süper Lig'de 13. sırada yer alan Kasımpaşa'da Arda Turan sesleri var. Teknik direktörlük için kolları sıvayan Arda Turan, Kasımpaşa ile temas halinde. Süper Lig'den bir takımı çalıştırmayı isteyen Arda Turan'ın, Kasımpaşa'nın başına geçmeyi çok istiyor.

İLK İMZASI OLACAK

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe soyunan Arda Turan, Kasımpaşa'ya imza atması durumunda ilk anlaşması olacak. Bu konuda çeşitli kurslar alan ve kendini geliştirdiğini söyleyen Arda Turan'ın bu anlaşması kısa süre içinde açıklanabilir...



