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İstanbul ekibine imza atmak üzere! Arda Turan ilk görevine resmen başlıyor...

01.04.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa'da Selçuk İnan ile yolların ayrılmasının ardından gündeme Arda Turan ismi geldi. Ümit Milli Takım'ı çalıştıracağı iddia edilen Arda Turan'ın son anda yaşanan gelişmeler sonrası anlaşması iptal olmuştu.

İstanbul ekibine imza atmak üzere! Arda Turan ilk görevine resmen başlıyor...

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine başlıyor mu? Selçuk İnan ile yolları ayıran Kasımpaşa'da Arda Turan ismi masaya geldi.

KASIMPAŞA'YI ÇOK İSTİYOR

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Süper Lig'de 13. sırada yer alan Kasımpaşa'da Arda Turan sesleri var. Teknik direktörlük için kolları sıvayan Arda Turan, Kasımpaşa ile temas halinde. Süper Lig'den bir takımı çalıştırmayı isteyen Arda Turan'ın, Kasımpaşa'nın başına geçmeyi çok istiyor.

İLK İMZASI OLACAK

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Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe soyunan Arda Turan, Kasımpaşa'ya imza atması durumunda ilk anlaşması olacak. Bu konuda çeşitli kurslar alan ve kendini geliştirdiğini söyleyen Arda Turan'ın bu anlaşması kısa süre içinde açıklanabilir...


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