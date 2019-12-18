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İstanbul Fatih’te bir sürücü ortalığı birbirine kattı! 'Kralı gelsin' diyerek polislere küfür etti ve...

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te bir sürücü karıştığı kaza sonrası ortalığı birbirine kattı. ‘Bana kimse ceza kesemez, vermiyorum, kralı gelsin’ deyip polislere küfür eden sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih’te İ.B. isimli bir sürücünün kullandığı araçla ticari taksinin çarpışması sonucu küçük çaplı kaza meydana geldi. Kazanın ardından aracından inen İ.B., taksiciyle tartışmaya başladı. Taksici kazadan dolayı özür dileyerek, olay yerine polis çağırarak tutanak tutmak istedi.

'KRALI GELSİN' DEDİ, POLİSLERE KÜFÜR ETTİ

Bunu üzerine İ.B. ise, ‘Polis benim hakkımda ceza kesecek. Bana kimse ceza kesemez, vermiyorum kralı gelsin’ diyerek küfürler savurdu. Taksicinin düzgün bir dille trafik polisi çağırmak istemesini yinelemesi üzerine, sürücü İ.B., ‘Bugün benim aracıma bir taksici daha vurdu, ben bir şey demedim’ deyip polislere küfürler etmeye devam etti.

GÖZALTINA ALINDI

Bir vatandaş araya girerek sakinleştirmeye çalışırken, sürücü İ.B. yine küfürler ederek, ‘Ben sana numaramı vereyim yarın ara beni, ben kimseyi tanımam’ diyerek kaza mahallinden ayrıldı. Yaşanan olayın ardından görüntülerin yayılmasıyla birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri o sürücünün peşine düştü. Yapılan çalışmaların ardından sürücü belirlenerek kısa sürede gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheli, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Fatih kaza trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 51 yorum
Bak adam haklı çıktı kralı gelsin demiş gözaltına alınıp serbest bırakılıyor yaptığı artistlik yanına kar kalıyor malesef yasalarımız bu şekilde işliyor polis ne yapsın
Zaten cesaretide bundan alıyor , kanunlarımız keskin kılıç olsa , bunları yapabilirmi.
ehliyetine el koyup psikiyatri ye yollar..
böyle keko ların istanbula alınmaması lazım güzelim metropol un içine ediyorlar umarım iyi bi dayak yemiştir merkezde
E adam haklı ülkede ceza yok ki
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