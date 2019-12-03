MAGAZİN

İstanbul Fellowship katılımcıları belli oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.12.2019 13:57 | Son Güncelleme

İstanbul Fellowship katılımcıları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen İstanbul Fellowship programına kabul edilen katılımcılar açıklandı.

TBYM değerlendirme komitesi tarafından bir ay süren incelemelerin sonunda katılımcı ülkeler belirlendi.

Tüm dünyadan yayımcıları her yıl İstanbul'da buluşturan ve bu yıl 98 ülkeden 620 başvuru alan İstanbul Fellowship programında, 54 ülkeden 180 katılımcı yer alacak.

Karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstanbul'un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla 5'incisi düzenlenecek programda, Türkiye'den 95 ajans ve yayınevi, yabancı yayımcılarla bir araya gelecek.

Programa en çok katılım İngiltere, Fransa ve Mısır'ın yanı sıra ABD, Endonezya, Hindistan ve Arjantin'den sağlanacak.

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğünSiyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
Dededen toruna ahşap hat sanatıDededen toruna ahşap hat sanatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fellowship

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.