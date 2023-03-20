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İstanbul Havalimanı geçen ay Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

20.03.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) şubat dönemine ait hava trafik raporunda, İstanbul Havalimanı günlük 1269 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı gösterildi.

EUROCONTROL tarafından geçen aya ait "Hava Trafik Operasyonları Raporu" yayınlandı.

Buna göre Türkiye şubat ayında günlük ortalama 2 bin 384 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanının günlük ortalama 1269 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olarak gösterildiği raporda, İstanbul Havalimanını sırasıyla 1168 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı, 1115 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı, 1051 uçuşla Amsterdam Havalimanı, 996 uçuşla Madrid Havalimanı izledi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı da günlük ortalama 538 uçuşla Avrupa'daki en yoğun 14. havalimanı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı eurocontrol

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