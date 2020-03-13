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İstanbul Havalimanı ile Jetizz arasında anlaşma

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.03.2020 18:02 | Son Güncelleme

Aras Holding şirketlerinden Jetizz, İstanbul Havalimanı'nda tek kargo tedarikçisi olarak hizmet sunacak

İSTANBUL (AA) - Aras Holding şirketlerinden Jetizz, İstanbul Havalimanı ile yaptığı anlaşma kapsamında havalimanının tek kargo tedarikçisi olarak hizmet sunacak.

Aras Holding açıklamasına göre, yarım asırdır Türkiye’de taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren holdingin en genç üyesi Jetizz, kısa süre içerisinde önemli çalışmalar yapmaya başladı.

Farklılaşan müşteri beklentilerine uygun hizmetler sunarak sektörde dikkati çeken firma, son olarak dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olan İstanbul Havalimanı ile anlaşma sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jetizz Genel Müdürü Çetin Otçeken, söz konusu anlaşmaya göre, İstanbul Havalimanı'nda Jetizz'in tek kargo tedarikçisi olarak hizmet sunacağını bildirdi.

Havalimanı içerisinde bulunan onlarca şirketin gönderilerinin yanı sıra, kargo ile valiz ve benzeri eşyalarını taşıtmak isteyen yolcuların da firmanın sunduğu hizmetlerden yararlanabileceğini ve yolcuların beklentilerinin önemli olduğunu dile getiren Otçeken, sundukları hizmetin hızla tanınmaya ve artık günlük hayat içinde de ihtiyaç olarak görünmeye başladığını, dolayısıyla her geçen gün büyüdüklerini kaydetti.

Otçeken, yaygın dağıtım ağı ile Türkiye'nin her noktasına 7/24 hizmet sunduklarını ve kısa sürede hem şehir içi hem de şehirler arası aynı gün teslimat hizmetinin lideri konumuna yükseldiklerini belirterek, "Evde unutulan çantaları, iş yerinde kalan anahtarları, misafirlikte unutulan oyuncakları, son dakikaya bırakılan hediyeleri hem aynı şehir içinde hem de farklı şehirler arasında aynı gün teslim ediyor, gecikmeleri sorun olmaktan çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Aras Holding istanbul havalimanı Jetizz

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