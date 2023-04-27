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İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı

27.04.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı.

Havalimanının dış hatlar terminalinde, geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana sandıklar konuldu. Oy verme işleminde önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yemin edilmesinin artından sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde dış hatlar gidiş terminaline 6 numaralı kapının yakınına kurulan sandıkların başında sıraya girdi. Pasaport ve kimliklerini ibraz eden vatandaşlar, oylarını kullandı.

"İLK OYU BEN VERMEK İSTEDİM"

İstanbul Havalimanı'nda oyunu ilk kullanan, Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan Ferhat Kopuz oldu.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Kopuz, tatil için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Kopuz, ilk oyu kullanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tatile gelince oyumu kullandım. Sabah saat 06.00'dan beri buradayım. Üsküdar'dan geldim. İlk oyu ben vermek istedim." dedi.

"OY KULLANIRKEN ÇOCUKLARIM, KIZLARIM AKLIMA GELDİ"

Katar'da çalışan Lütfi Çiçek ise heyecanlı bir ana denk geldiğini kaydetti.

Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Çiçek, "Öncelikle bu seçimlerin ülkemize, tüm Türk ve Müslüman alemine hayırlı olmasını diliyorum. Barış, huzur, esenlik ve istikrar getirmesini diliyorum. Oy kullanırken çocuklarım, kızlarım aklıma geldi. Onların geleceği için oy kulandım. Allah hayırlı, uğurlu etsin." diye konuştu.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM"

Suudi Arabistan'a giden Altuğ Taşman ise "Herkes için hayırlı olsun, çocuklarımız, geçlerimizin geleceği için. İnşallah her şey daha iyi olur. Oyumu ya burada ya da konsoloslukta kullanacaktım, burası denk geldi. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim." ifadelerini kullandı.

Gümrük kapılarında 27 Nisan Perşembe saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, 14 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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İstanbul Havalimanı

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Nisan Perşembe

İmsak
04:25
Sabah
06:01
Öğle
13:07
İkindi
16:55
Akşam
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