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İstanbul Havalimanındaki kar temizleme çalışmaları

25.01.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SHGM İstanbul Temsilciliği Ofisinde gerçekleştirilen toplantıda kar operasyonuna ilişkin alınacak acil aksiyonlar belirlendi

İSTANBUL (AA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) İstanbul Temsilciliği ofisinde, kentte etkili olan yoğun kar yağışı sonrası İstanbul Havalimanındaki çalışmalara ilişkin toplantı yapıldı.

SHGM'nin açıklamasında, dün İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı sonrası İstanbul Havalimanı apronundaki son durumu, Genel Müdür Prof. Dr. Kemal Yüksek ve İstanbul Temsilcisi Necdet Uğur Özkan'ın yerinde gözlemlediği kaydedildi.

İstanbul Havalimanı ve civarında yaşanan kar fırtınası ve etkileriyle ilgili operasyonların yerinde kontrol edildiği ve Kemal Yüksek başkanlığında, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, DHMİ, İGA ve THY yöneticilerinin katılımlarıyla SHGM İstanbul Temsilciliği ofisinde üst düzey bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, kar operasyonuyla ilgili konuların görüşüldüğü, operasyona ilişkin alınacak acil aksiyonların belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Halihazırda aşırı kar yağışı sonrası İstanbul Havalimanında bulunan yolcuların kısıtlı operasyonla ulaşımları gerçekleşmekte, uçuşlarını bekleyen yolcuların terminal içerisinde her türlü ihtiyaçları AFAD ve İGA tarafından sağlanmaktadır. Tüm aksiliklere rağmen terminal binasının iklimlendirme cihazları ile sağlanan sıcaklığı, yolcular için uygun bir bekleme ortamına dönüştürülmüştür. Paydaşlarımızla birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin göstermiş olduğumuz çabalar sayesinde olumsuzluklar minimize edilmiştir."

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