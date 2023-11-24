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İstanbul İçin Son Çağrı filminin psikoloğu Senan Kara’nın eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Hercai’nin yıldızıyla evliymiş

24.11.2023 09:55 | Son Güncelleme:
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Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ 13 yıl sonra 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmi için kamera karşısına geçti. Netflix'in yeni yerli yapımında bir psikoloğu canlandıran Senan Kara gündem oldu. Ünlü oyuncu eşini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gözleyemiyor. Senan Kara'nın eşi, 15 Mart 2019 - 25 Nisan 2021 tarihleri arasında ATV'de yayınlanan Hercai dizinin oyuncusu çıktı.

İstanbul İçin Son Çağrı filminin psikoloğu Senan Kara’nın eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Hercai’nin yıldızıyla evliymiş

İstanbul İçin Son Çağrı filmi sosyal medyada gündem oldu. New York'a giderken havaalanında tanışan ve unutulmaz bir gece geçiren Serin (Beren Saat) ve Mehmet'in (Kıvanç Tatlıtuğ) hikayesini anlatan Netflix filmi İstanbul İçin Son Çağrı'da bir psikoloğa hayat veren Senan Kara sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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BEREN SAAT VE KIVANÇ TATLITUĞ, 13 YIL SONRA AYNI YAPIMDA!

İstanbul İçin Son Çağrı'nın yönetmen koltuğunda Gönenç Uyanık oturuyor. Filmin senaryosunu ise Nuran Evren Şit kaleme aldı.

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SENAN KARA'NIN EŞİ, HERCAİ'NİN YILDIZI ÇIKTI

13 yıl sonra Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getiren filmin bir diğer oyuncusu olan Senan Kara'nın eşi Hercai dizinin yıldızı çıktı.

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Ünlü oyuncunun eşi, bir dönem 3 sezon boyunca ATV'de yayınlanan Hercai dizisinde Hazar Şadoğlu karakterine hayat veren Serhat Tutumluer.

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