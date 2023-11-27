İstanbul İçin Son Çağrı'nın yıldızı Beren Saat annesiyle paylaşım yaptı! Görenler 'Güzellik genetik' dedi

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Beren Saat, şimdilerde Netflix'te yayınlanan ve başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle adından söz ettiriyor.

Filmdeki cesur sahneleri büyük yankı uyandıran Beren Saat bu defa annesiyle gündem oldu. Annesi Ayla Saat'le olan fotoğrafını paylaşan Beren Saat, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Emekli öğretmen olan annesi Ayla Saat ile poz veren güzel oyuncunun anne kız pozuna sosyal medyada yorum yağdı. Beren Saat'in paylaşımına; 'Güzellik genetikmiş', 'Güzelliğin nereden geldiği belli oldu' gibi yorumlar yapıldı.

Beren Saat, 26 Şubat 1984 tarihinde, Ankara’da dünyaya geldi. Babası Hüseyin Avni Saat, annesi emekli öğretmen Ayla Saat’dir. Kendisinden 5 yaş büyük Cem adında abisi vardır.

İlk deneyimini Aşkımızda Ölüm Var dizisiyle kazanan Saat, ilk başrolünü de Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı Aşka Sürgün dizisinde üstlendi.

Ardından sırasıyla Hatırla Sevgili, Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne? ve İntikam dizilerinin de başrollerini oynadı.







