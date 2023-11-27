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İstanbul İçin Son Çağrı'nın yıldızı Beren Saat annesiyle paylaşım yaptı! Görenler 'Güzellik genetik' dedi

27.11.2023 15:49 | Son Güncelleme:
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Aşk-ı Memnu dizisinden tam 13 yıl sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile yeniden bir araya gelen Beren Saat, 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmindeki cesur sahneleri ile adından söz ettirdi. Netflix'te yayınlanan filmdeki sahneler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken güzel oyuncu annesiyle paylaşım yaptı. Beren Saat'in annesi Ayla Saat'i gören herkes 'Güzellik genetik' yorumunu yaptı.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Beren Saat, şimdilerde Netflix'te yayınlanan ve başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle adından söz ettiriyor.

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Filmdeki cesur sahneleri büyük yankı uyandıran Beren Saat bu defa annesiyle gündem oldu. Annesi Ayla Saat'le olan fotoğrafını paylaşan Beren Saat, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Emekli öğretmen olan annesi Ayla Saat ile poz veren güzel oyuncunun anne kız pozuna sosyal medyada yorum yağdı. Beren Saat'in paylaşımına; 'Güzellik genetikmiş', 'Güzelliğin nereden geldiği belli oldu' gibi yorumlar yapıldı.

Beren Saat annesi 1

Beren Saat, 26 Şubat 1984 tarihinde, Ankara’da dünyaya geldi. Babası Hüseyin Avni Saat, annesi emekli öğretmen Ayla Saat’dir. Kendisinden 5 yaş büyük Cem adında abisi vardır.

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İlk deneyimini Aşkımızda Ölüm Var dizisiyle kazanan Saat, ilk başrolünü de Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı Aşka Sürgün dizisinde üstlendi.

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Ardından sırasıyla Hatırla Sevgili, Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne? ve İntikam dizilerinin de başrollerini oynadı.

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Beren Saat Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ
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