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İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan İMES organ bağış standına ziyaret:

26.07.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Biz öncelikle canlılardan değil ölülerimizden organ almayı istiyoruz. O nedenle de organ bağışını önemsiyoruz"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan İMES organ bağış standına ziyaret:

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Madeni Eşya Sanatkarları (İMES) Sanayi Sitesi'nde açılan organ nakli bağış standını ziyaret etti.

Ziyarette, İMES Dudullu 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde sağlık çalışanları ve doktorlarla da görüşen Memişoğlu, çalışmalarından dolayı tüm çalışanlara teşekkür etti.

Organ nakli bağış standını ziyaretinde konuşan Memişoğlu, bir organın bir hayat demek olduğunu söyledi.

Memişoğlu, canlı vericiden çok "kadavratik" denilen, beyin ölümü gerçekleşip artık dönüşü olmayan kişilerin organlarının bağışlanmasını aileler ve toplumdan beklediklerini belirterek, "Burada örnek bir çalışma yapılıyor. Ben herkesi organ vermeye, bağışlamaya davet ediyorum. Biz öncelikle canlılardan değil ölülerimizden organ almayı istiyoruz. O nedenle de organ bağışını önemsiyoruz." dedi.

- "50 bin kişiye ulaşmanın çalışmasını yapacağız"

İMES Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar ise güzel bir işe vesile olduklarını ifade etti.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan İMES Sanayi Sitesi'nde olduklarına dikkati çeken Akar, "Burada 17 bin kişi çalışıyor. İleriki günlerde Dudullu'nun içindeki yaklaşık 50 bin kişiye de ulaşmanın çalışmasını yapacağız." diye konuştu.

Ziyarette, Ümraniye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cemal Karaağaç, İstanbul Kuzey Marmara Organ ve Doku Nakli Bölge Sorumlusu Op. Dr. Gültekin Hoş, sanayi sitesi görevlileri ve bazı çalışanları katıldı.

"Her bağışta hayat var" sloganıyla açılan stant, 30 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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