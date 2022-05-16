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İSTANBUL - İSTANBUL VE TRABZON&#039;DA FUHUŞ OPERASYONU

16.05.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSTANBUL'da 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından organize bir şekilde fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından organize bir şekilde fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Baskın anları polis kamerası tarafından görüntülendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'da organize bir şekilde fuhuş yaptırtan ve yer sağlayan şebekeye yönelik soruştura başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle 2 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan takipler sonucu şebeke üyelerinin kimlikleri ve adresleri belirlenirken, İstanbul'un Beyoğlu, Fatih, Sarıyer ve Büyükçekmece ilçeleri ile Trabzon'da bulunan 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 5 trans birey de kurtarıldı.
Ahlak ve Kumar Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:
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Şüphelilerin adliyeye sevki
Baskın anından polis kamerası görüntüleri

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