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İSTANBUL -İSTANBUL&#039;DA FETÖ OPERASYONU: ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DOLAPTA YAKALANDI (1)

17.02.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali TINBEK - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da FETÖ'nün "Gaybubet Evi" yapılanmasına yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Ali TINBEK - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da FETÖ'nün "Gaybubet Evi" yapılanmasına yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri dolapta gizlenirken yakalandı.

Görüntü Dökümü:
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-Operasyon görüntüleri

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