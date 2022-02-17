Ali TINBEK - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da FETÖ'nün "Gaybubet Evi" yapılanmasına yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri dolapta gizlenirken yakalandı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon görüntüleri



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